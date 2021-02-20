Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 22 февраля проведут очную встречу в Сочи. Ее смысл сложно переоценить с учетом всего того, что происходит вокруг обеих наших стран. Но обо всем по порядку.

Неделю назад в Минске завершилось VI Всебелорусское народное собрание. Оно было призвано зафиксировать тактическую победу белорусского президента и его окружения над так называемой оппозицией, сформулировать базовые принципы реформы государственной системы и утвердить критерии социально-экономического развития на ближайшие пять лет.

Главный символический пункт, связанный со стабилизацией ситуации в Беларуси, представители власти отработали максимально эффективно с точки зрения средств массовой информации и коммуникации. Но это совершенно не означает, что при помощи этих механизмов выстраивается новая общественно-политическая реальность, которая будет стабильна и купирует протестные настроения в стране.

Нехотя, но наши белорусские друзья признают, что политическая система их государства остановилась в своем развитии, и как следствие появляется всё большее количество граждан, запросы которых она не удовлетворяет. С другой стороны, события, связанные с массовыми акциями протестов в Белоруссии, продемонстрировали, что у политической системы страны существует достаточно большой запас прочности. В то же время вряд ли кто-то сейчас со стопроцентной уверенностью сможет сказать, выдержит ли эта система две–три новых хорошо подготовленных волны митингов, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.

В этом контексте фактический отказ руководства Белоруссии от реформы политической системы, призванной ее усилить и сделать более устойчивой (речь не идет о методах усиления силового блока и ориентации на силовое подавление протестов), вызвал озабоченность и некоторое удивление, особенно в России. Ведь в Российской Федерации распространено мнение, что политическая стабильность в Белоруссии напрямую связана с вопросами национальной безопасности самой РФ. Как следствие, старт дискуссии относительно усиления роли Всебелорусского народного собрания был воспринят как процесс, скорее имитирующий реконструкцию системы.

Также в ходе Народного собрания была принята резолюция, которая одобрила основные положения Программы социально-экономического развития республики на 2021–2025 годы. Программа получилась системная и всеобъемлющая, наряду с достаточно большим разделом, посвященным углублению интеграции с Россией. В ней прописано увеличение товарооборота с европейскими партнерами, что на фоне прошлогодних событий выглядит несколько оригинально. Такие аспекты привлекают особое внимание, ведь после относительной стабилизации ситуации в Белоруссии невооруженным взглядом видна и стабилизация процессов углубленной интеграции (в смысле — их заморозка). И, видимо, это станет еще одной темой переговоров президентов двух стран на ближайшей встрече.

В свою очередь, представители так называемой оппозиции при поддержке западных партнеров открыто продолжают готовиться к гражданскому противостоянию весной. ЕС тем временем не признает Александра Лукашенко легитимным президентом. И по заверениям европейских экспертов и дипломатов, в нынешнем случае их позиция уже не изменится.

На этом фоне в очередной раз стоит подчеркнуть, что Белоруссия, являясь составной частью Союзного государства, воспринимается в России как неотъемлемый и основополагающий элемент государственной безопасности. Москва видит республику как стабильное, обеспеченное и естественно пророссийское государство, участвующее (а не имитирующее участие) в основных интеграционных проектах евразийского пространства.

Честно говоря, можно понять многих белорусских политиков и экспертов, полагающих, что углубленная интеграция с Россией может сузить суверенитет их государства. Но, с другой стороны, подобное взаимодействие защитит белорусский народ от полной потери самостоятельности, к чему по факту стремятся представители Координационного совета.

Сегодня было бы крайне важным для будущего двусторонних отношений увидеть реальные инициативы белорусской стороны, направленные на углубление интеграции между странами. Они могли бы находиться в плоскости взаимодействия по вопросам, связанным с Республикой Крым, усилением военной составляющей на западной границе Белоруссии за счет совместных тактических групп. Также в условиях современного гибридного противостояния выглядит целесообразным открытие в Минске российско-белорусского центра по противодействию западной пропаганде.

В 2021 году как Белоруссии, так и России следует ожидать беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада, направленного на сдерживание развития наших стран. В Белоруссии попытаются дестабилизировать ситуацию и свергнуть легитимного президента, продолжив массовые акции протеста. В России поводом для провокаций и подрывной деятельности могут стать парламентские выборы, намеченные на сентябрь 2021 года.

В этих условиях только подлинное единство двух государств, объединенных «духом товарищества», станет основой нашей победы.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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