Эстонский врач выступил в защиту российской вакцины «Спутник V»

Доктор медицинских наук, кавалер ордена Красного Креста Эстонии Адик Левин подверг критике отказ эстонских властей от российской вакцины «Спутник V». Его письмо экс-главе МИД Эстонии, депутату эстонского парламента от партии Isamaa Урмасу Рейнсалу опубликовало издание Sputnik Meedia.

Ранее политик назвал вакцину «Спутник V» «гибридным оружием России».

«Я лично считаю, что высказанное вами — исключительно политическая демагогия. Почему? Да потому что теперь, когда международно признанный журнал The Lancet опубликовал материал о высокой эффективности вакцины «Спутник V», многие скептики поняли, что речь идет о хорошей и действенной вакцине», — написал врач.

Он выразил сожаление, что в медицинскую науку сегодня проникла политика, так как на рынке реализации вакцин идет интенсивная конкуренция. При этом он подчеркнул, что авторитетный медицинский журнал «далек от политики» и не исключено, что российская вакцина получит право на использование в ЕС после этой публикации.

По словам Левина, высказаться в защиту российского препарата от коронавируса он решил из-за очередной вспышки инфекции в стране, которая убивает множество людей и «шатает экономику». Он также заявил, что, будучи врачом, ставит на первое место жизнь и здоровье сограждан и думает о том, чтобы они реже болели и умирали.

«Мое послание такое: политики, руки прочь от здравоохранения и медицинской науки! Думайте прежде всего, как спасать жизни наших людей», — призвал врач.

Ранее, 16 февраля, в ходе обсуждения в парламенте внешней политики Эстонии депутат Мария Юферева-Скуратовски из Центристской партии задала вопрос о том, не пора ли уже правительству обсудить возможность приобретения российской вакцины от коронавируса, заявка о регистрации которой в ЕС находится на рассмотрении в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Экс-глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу раскритиковал такое предложение и призвал эстонские власти «быть прозорливее» других европейцев, проявивших интерес к препарату.

Ранее власти Эстонии отказались закупать российский препарат «Спутник V», отдав предпочтение американской вакцине от компании Pfizer. Вакцинация в стране американской вакциной началась в конце декабря 2020 года, но, несмотря на это, эстонские показатели по заболеваемости COVID-19 остаются одними из самых высоких в Европе.

Со следующей недели в стране ужесточают антикоронавирусные ограничения. В заведениях общепита, развлекательных учреждениях, а также в залах публичных собраний и на богослужениях разрешена 50-процентная пополняемость помещений, но не более 200 человек.

В течение первой недели марта для школьников с 5-го класса отменяются занятия, это не коснется младшеклассников. То же касается спортивных мероприятий и дополнительной образовательной деятельности.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала работодателей максимально привлечь сотрудников на удаленную работу, соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

В декабре эстонская компания Icosagen сообщила, что разработала лекарство от COVID-19, однако у нее нет денег на вторую фазу клинических испытаний.