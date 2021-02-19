Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Аксенов нашел плюсы для Крыма в обильных осадках
Экономика
Минпромторг получил обращение о росте цен на сырье для пластиковой упаковки
Мир
Защита обжалует решение рады об обвинении Януковича в событиях на майдане
Мир
Косачев оценил готовность США идти на уступки по «Северному потоку - 2»
Общество
Эстонский врач выступил в защиту российской вакцины «Спутник V»
Мир
В ФРГ обеспокоились быстрым распространением британского штамма COVID-19
Авто
В России началось производство обновленного хетчбэка Kia Picanto
Экономика
Роспатент получит доступ к данным системы маркировки
Общество
Метеоролог предупредила о предстоящем снегопаде в Москве

В Кремле оценили решение США не настаивать на санкциях против Ирана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ США от призыва к санкциям против Ирана «хорошим делом», однако подчеркнул важность восстановления действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом он заявил в разговоре с журналистами в пятницу, 19 февраля.

Уран, товарищи: что мешает США вернуться в ядерную сделку с Ираном
Вашингтон считает ее «трамплином» для более комплексного соглашения

По его словам, в Кремле считают, что санкционное давление заводило ситуацию в тупиковое положение и не способствовало решению иранской ядерной проблемы.

«Сам по себе отказ от призыва к санкциям — хорошее дело <…> Но важно именно восстановление режима СВПД», — сказал он.

В этот же день глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев рассказал, что США сделали шаг по возвращению в ядерную сделку по Ирану, отозвав требование о возобновлении санкций. Однако, по его словам, пока непонятно, как всё развернется в дальнейшем и готов ли будет Иран делать встречные шаги.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты оповестили ООН об отзыве прошения администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана. Отмечается, что американские власти готовы использовать возможность «дипломатического пути» для восстановления иранской ядерной сделки.

В начале февраля Москва выразила готовность к сотрудничеству с новой администрацией США по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021