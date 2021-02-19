В Кремле оценили решение США не настаивать на санкциях против Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ США от призыва к санкциям против Ирана «хорошим делом», однако подчеркнул важность восстановления действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом он заявил в разговоре с журналистами в пятницу, 19 февраля.

По его словам, в Кремле считают, что санкционное давление заводило ситуацию в тупиковое положение и не способствовало решению иранской ядерной проблемы.

«Сам по себе отказ от призыва к санкциям — хорошее дело <…> Но важно именно восстановление режима СВПД», — сказал он.

В этот же день глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев рассказал, что США сделали шаг по возвращению в ядерную сделку по Ирану, отозвав требование о возобновлении санкций. Однако, по его словам, пока непонятно, как всё развернется в дальнейшем и готов ли будет Иран делать встречные шаги.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты оповестили ООН об отзыве прошения администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана. Отмечается, что американские власти готовы использовать возможность «дипломатического пути» для восстановления иранской ядерной сделки.

В начале февраля Москва выразила готовность к сотрудничеству с новой администрацией США по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.