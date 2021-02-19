Косачев оценил готовность США идти на уступки по «Северному потоку - 2»

Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на уступки Евросоюзу в вопросе строительства трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 19 февраля заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Он отметил, что Соединенные Штаты пойдут на уступки ради восстановления союзнических отношений с партнерами из Европы. По словам Косачева, именно с этим и может быть связан тот факт, что США намерены вывести Германию из-под санкций.

«Восстановление союзничества внутри альянса, которое во многом было порушено Дональдом Трампом, представляется для США важным», — цитирует Косачева «РИА Новости».

Также Косачев отметил, что Россия не входит в число тех стран, с кем США хотят восстанавливать отношения. По словам главы международного комитета Совфеда, Вашингтон считает Москву мощным конкурентом, поэтому действовать будет последовательно и беззастенчиво.

Ранее в этот же день стало известно, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над трубопроводом «Северный поток – 2», в санкционные списки.

По информации агентства Bloomberg, санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Также в январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.