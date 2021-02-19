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Роспатент получит доступ к данным системы маркировки
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Роспатент получит доступ к данным системы маркировки

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Роспатент, Минпромторг и Оператор системы маркировки товаров подписали соглашение об информационном взаимодействии. Оно направлено на обеспечение защиты интеллектуальных прав владельцев товарных знаков и обладателей исключительных прав на географическое указание (ГУ) или наименование места происхождения товара (НМПТ).

Роспатент в итоге получит доступ к данным из системы маркировки, а оператор — к сведениям о зарегистрированных средствах индивидуализации (товарных знаках, в том числе общеизвестных, а также ГУ и НМПТ). Об этом стало известно 19 февраля.

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«Система маркировки — это в первую очередь достоверная, доступная, точная информация о товарах. Потребителю она дает уверенность в качестве, легальности продукции. А предоставление доступа Роспатента к ее данным расширяет возможности для добросовестного бизнеса — как отечественного, так и зарубежного. Поскольку к внедрению маркировки готовятся молочная продукция и бутилированная вода, то особенно востребованной станет защита географических указаний и наименований мест происхождения товаров. Вологодское масло, адыгейский сыр, башкирский мед — всё это знаки качества», — рассказал «Известиям» статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

По его словам, благодаря такому сотрудничеству появится возможность сверять заявленные в системе маркировки товарные знаки с информацией о них в Роспатенте. В системе маркировки будет содержаться информация о товарных знаках, которую указывают ее участники. Контрольные ведомства будут получать информацию о компаниях, использующих товарные знаки, но не имеют на них прав, о товарах с такими товарными знаками.

«Важно, чтобы владельцы товарных знаков были защищены, чтобы могли законным способом расширять свой бизнес, равно как и в случае с географическим указанием и наименованием места происхождения товара», — заявил «Известиям» руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Как отметила директор департамента спецпроектов Центра развития перспективных технологий Анна Лазовская, защита бренда и брендодержателей — одно из ключевых направлений развития для «Честного знака».

«Соглашение о взаимодействии с Роспатентом — это большой шаг в реализации стратегии по оздоровлению конкуренции и поддержке легальных участников рынка», — заявила она.

Система маркировки в настоящее время охватывает меховые изделия, обувь, табачную продукцию, парфюмерию, фототовары, шины и покрышки. В январе 2021 года введена обязательная маркировка ряда товаров легкой промышленности, а также добровольная маркировка молочной продукции, в планах — велосипеды и упакованная вода. Эти категории с помощью приложения «Честный знак» может проверить каждый покупатель. Оператором системы по решению правительства выступает ООО «Оператор-ЦРПТ».

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