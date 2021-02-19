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Власти Кировской области помогут пострадавшим при пожаре в жилом доме

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Власти региона помогут пострадавшим при пожаре в четырехквартирном жилом доме в Кирове. Всем нуждающимся будут предоставлены медицинский уход, социальная поддержка и помощь с временным размещением. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
Жертвами возгорания в квартире на 2 этаже стали жильцы верхних этажей

«Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Дети доставлены в детскую областную больницу. Каждому из них оказывается необходимая медицинская помощь. Еще шесть человек размещены в гостинице «Вятка». Для них будет изыскано жилье», — говорится в сообщении.

Социальную поддержку, в том числе по питанию и предметам первой необходимости, всем потерпевшим окажет «Кировский центр социальной помощи семье и детям». Кроме того, с каждым пострадавшим при пожаре будет отработан вопрос об оказании материальной помощи, администрация города поможет в похоронах погибших, добавил глава региона.

Ранее в этот день по факту пожара в Кирове, в результате которого погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Ход расследования находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления.

О пожаре в Кирове стало известно в пятницу утром. Возгорание в деревянном четырехквартирном жилом доме на улице Бородулина началось в 00:46 мск. На месте пожара обнаружили тела женщины 1973 года рождения и четырех детей. Шесть человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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