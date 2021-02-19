Семьи жертв взрыва в порту собрались у здания суда в Бейруте

Родственники жертв взрыва в порту Бейрута собрались возле здания суда. Граждане против отстранения ведущего расследование судьи. Суд высшей инстанции попросил Фади Савана покинуть свой пост после судебных исков со стороны нескольких министров. Саван заявлял о халатности ряда бейрутских чиновников, передает телеканал «Известия». В результате взрыва в порту погибли более 200 человек. Тысячи получили ранения. Ударная волна серьёзно повредила сотни жилых зданий, а многие были разрушены.

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