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Семьи жертв взрыва в порту собрались у здания суда в Бейруте

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Родственники жертв взрыва в порту Бейрута собрались возле здания суда. Граждане против отстранения ведущего расследование судьи. Суд высшей инстанции попросил Фади Савана покинуть свой пост после судебных исков со стороны нескольких министров. Саван заявлял о халатности ряда бейрутских чиновников, передает телеканал «Известия». В результате взрыва в порту погибли более 200 человек. Тысячи получили ранения. Ударная волна серьёзно повредила сотни жилых зданий, а многие были разрушены.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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