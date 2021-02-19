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В России началось производство обновленного хетчбэка Kia Picanto
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В России началось производство обновленного хетчбэка Kia Picanto

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Калининградский завод «Автотор» начал производство обновленного компактного хетчбэка Kia Picanto. Об этом 19 февраля сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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Отмечается, что модель выпускается на «Автоторе» с 2017 года. Продажи обновленного хетчбэка на российском рынке начнутся 5 марта. Стоимость новинки составит от 819 тыс. 900 рублей до 1 млн 114 тыс. 900 рублей.

В России автомобиль будет предлагаться с бензиновыми силовыми агрегатами мощностью 67 и 87 л.с. Двигатели работают вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач либо с автоматической трансмиссией.

В базовую версию автомобиля входят 14-дюймовые колеса, аудиоподготовка, подогрев форсунок стеклоомывателя, фронтальные подушки безопасности, разъемы для крепления детского кресла, система контроля давления в шинах, датчик света, иммобилайзер, центральный замок и оборудование экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС.

Топовая версия получила передний и задний бамперы спортивного дизайна, решетку радиатора и боковые молдинги со спортивными акцентами, двойную хромированную насадку глушителя, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спортивное рулевое колесо GT Line, алюминиевые накладки на педали, отделку сидений искусственной кожей.

10 февраля сообщалось, что Kia к 2026 году выпустит 11 новых моделей электромобилей.

Семь электромобилей будет разработано на новой специализированной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), а четыре будет создано на базе существующих моделей с двигателями внутреннего сгорания.

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