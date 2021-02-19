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Эксперт спрогнозировал динамику курса биткоина в ближайшие дни

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Биржевой курс биткоина в пятницу вечером вновь может достигнуть отметки в $52 тыс., но подъем не будет стремительным. Об этом рассказал «РИА Новости» директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин 19 февраля.

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Он отметил, что психологический фон криптовалютного рынка «остается в повышенном возбуждении», его участники «настроены на активный бизнес». Об этом, по словам Панушкина, говорит «узкое восприятие реальности, что может обернуться неожиданностями и потерями».

«И, хотя к вечеру 19 февраля биржевой курс биткоина может подойти к отметке в 52 000 долларов за монету, этот подъем будет не столь стремительным, как в прежние дни», — сказал эксперт.

Стоимость биткоина начала расти в декабре прошлого года. В результате эта криптовалюта 16 декабря обновила исторический максимум в $20 042, державшийся с 2017 года, и с тех пор превысила его более чем вдвое.

17 февраля его цена в очередной раз преодолела исторический максимум, показатель поднялся выше психологической отметки в в $52,6 тыс. До этого цена на биткоин обновляла исторический рекорд 9 февраля, превысив $48 тыс. Котировки росли на новостях о том, что американская компания Tesla инвестировала в эту криптовалюту $1,5 млрд.

В свою очередь Банк России предупреждал о росте рисков инвестиций в криптовалюты. Отмечалось, что рост цен на биткоин показывает лишь потенциал волатильности частных криптовалют.

Аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий сообщал «Известиям», что биткоин в ближайшее время может достичь отметки $100 тыс.

Консалтинговая компания The Motley Fool 17 февраля объявила об инвестировании в биткоин $5 млн, предполагая, что эта криптовалюта может подорожать в десять раз с текущих показателей.

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