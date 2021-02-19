Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Аксенов нашел плюсы для Крыма в обильных осадках
Экономика
Минпромторг получил обращение о росте цен на сырье для пластиковой упаковки
Мир
Защита обжалует решение рады об обвинении Януковича в событиях на майдане
Мир
Косачев оценил готовность США идти на уступки по «Северному потоку - 2»
Общество
Эстонский врач выступил в защиту российской вакцины «Спутник V»
Мир
В ФРГ обеспокоились быстрым распространением британского штамма COVID-19
Авто
В России началось производство обновленного хетчбэка Kia Picanto
Экономика
Роспатент получит доступ к данным системы маркировки
Общество
Метеоролог предупредила о предстоящем снегопаде в Москве
Сюжет:

Метеоролог предупредила о предстоящем снегопаде в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в пятницу, 19 февраля, рассказала, какая погода ждет жителей столицы в выходные дни.

«К сожалению, такая солнечная, хоть и морозная погода продержится недолго. Мы ожидаем, что небольшой снежок начнется уже завтра во второй половине дня, когда к нам подойдет теплый атмосферный фронт и мы вступим в период снегопада», — приводит RT ее слова.

Позднякова добавила, что на протяжении праздничных дней, включая 24 февраля, будет идти снег «различной интенсивности».

«Завтра в ночные часы ожидается –24…–22 градусов, в дневные –14…–12 градусов. В последующие дни температура будет чуть выше, потому что теплый фронт принесет нам порцию теплого воздуха и морозы ослабеют. В ночные часы температура порядка –20…–17 градусов, а дневная –12…–10 градусов. Существенное понижение ожидается 24 февраля. Тогда морозы могут окрепнуть до –25 градусов»,— заключила метеоролог.

Ранее, 17 февраля, сообщалось, что в выходные и в праздничные дни в честь 23 февраля москвичей ожидает погода с резкими скачками давления — так называемой барической пилой. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что такие условия окажут сильное влияние на метеозависимых людей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021