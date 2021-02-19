Метеоролог предупредила о предстоящем снегопаде в Москве

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в пятницу, 19 февраля, рассказала, какая погода ждет жителей столицы в выходные дни.

«К сожалению, такая солнечная, хоть и морозная погода продержится недолго. Мы ожидаем, что небольшой снежок начнется уже завтра во второй половине дня, когда к нам подойдет теплый атмосферный фронт и мы вступим в период снегопада», — приводит RT ее слова.

Позднякова добавила, что на протяжении праздничных дней, включая 24 февраля, будет идти снег «различной интенсивности».

«Завтра в ночные часы ожидается –24…–22 градусов, в дневные –14…–12 градусов. В последующие дни температура будет чуть выше, потому что теплый фронт принесет нам порцию теплого воздуха и морозы ослабеют. В ночные часы температура порядка –20…–17 градусов, а дневная –12…–10 градусов. Существенное понижение ожидается 24 февраля. Тогда морозы могут окрепнуть до –25 градусов»,— заключила метеоролог.

Ранее, 17 февраля, сообщалось, что в выходные и в праздничные дни в честь 23 февраля москвичей ожидает погода с резкими скачками давления — так называемой барической пилой. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что такие условия окажут сильное влияние на метеозависимых людей.