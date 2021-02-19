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Минкультуры выявило нарушения после проверки в Третьяковке

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Министерство культуры России выявило нарушения по итогам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности в Третьяковской галерее. Об этом сообщила 19 февраля пресс-служба ведомства.

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Ранее Минкультуры объявило о проведении проверки в сфере закупок товаров, работ и услуг в галерее с 20 января по 3 февраля.

«По итогам проведенной проверки в Государственной Третьяковской галереи были установлены нарушения. Руководством учреждения самостоятельно уже приняты соответствующие кадровые решения — директор уволила сотрудника, допустившего данные нарушения», — цитирует пресс-службу телеканал «РЕН ТВ».

Отмечается, что к трем должностным лицам были применены дисциплинарные взыскания.

Для усиления контроля за финансовой деятельностью министерство подготовит изменения в положение Третьяковской галереи. Данные изменения ограничат максимальную стоимость закупки неконкурентным способом у единственного поставщика до 50 млн рублей.

Ранее, 22 января, сообщалось, что в Подмосковье пройдут проверки школьных музеев, в которых выставлено оружие времен Великой Отечественной войны. По словам заместителя главы регионального правительства Романа Каратаева, проверки будут проходить в первом полугодии 2021 года в 116 образовательных организациях в 20 городских округах области. Специалисты должны убедиться в том, что в музеях соблюдаются все необходимые меры безопасности.

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