Бешеный кот напал на мужчину в Рязанской области

Больной бешенством кот напал на хозяина в Рязанской области. Всех членов семьи направили на вакцинацию.

Инцидент произошел в селе Благие в Александро-Невском районе. Кот укусил мужчину, после чего тот решил обследовать домашнее животное. Ветеринары выявили у кота бешенство, пишет 62INFO.ru.

Питомец был усыплен и утилизирован. В селе установлен карантин, населенный пункт признали угрожаемой зоной. Местным жителям запрещено вывозить собак и кошек, а также торговать питомцами.

Ранее в этот день сообщалось о выявлении нового случая бешенства в Ростовской области. Житель станицы Казанской заметил, что у его дворовой собаки появилось обильное слюнотечение. Животное изолировали и взяли под наблюдение ветеринары. На третий день наблюдения собака умерла. лабораторные анализы подтвердили факт заражения бешенством.