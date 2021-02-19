Хуснуллин допустил продление программ льготной ипотеки в ином виде

Льготную ипотеку могут продлить и после 2024 года, но ее механизмы могут изменить. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания по реализации нацпроектов «Жилье и горсреда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО) в Екатеринбурге в пятницу, 19 февраля.

«По льготной ипотеке в любом случае в 2024 году ипотеку продлим. Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может какие-то решения», — сказал вице-премьер.

Обращаясь к уральскому губернатору, Хуснуллин велел ему сообщить «всем своим застройщикам», что правительство не бросит эту программу «в любом случае».

Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запустили в апреле 2020 года, а завершиться она должна была 1 ноября. Однако в октябре премьер-министр Михаил Мишустин продлил ее до 1 июля 2021 года.

Президент России Владимир Путин 15 февраля поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021–2024 годах. Кабмин должен рассмотреть в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, у которых двое и более детей.

Ответственными за исполнение поручения назначены Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Комментируя поручение Путина, Хуснуллин заявил «Известиям», что правительство оперативно проработает возможность выделения дополнительных средств на льготную ипотеку и в 2021 году.

Он также напомнил, что в прошлом году по поручению президента выделялись дополнительные средства на решение проблемы обманутых дольщиков, после чего удалось втрое увеличить темпы решения этого вопроса.

Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России 18 февраля, заявила, что льготную ипотеку под 6,5% в качестве антикризисной меры необходимо вовремя свернуть, однако следует таргетированно сохранить ее в регионах, где мало жилья и нет сильного роста цен.

Она отметила, что такой вид ипотеки для молодых семей несильно востребован, поэтому нужно расширить критерии и ввести дифференциацию ставки по количеству детей.

В Госдуме также выступают против отмены льготной ипотеки в субъектах, где наблюдается высокий рост цен на жилье.