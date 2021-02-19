Свердловская область получит 9,5 млрд рублей на строительство ЕКАД

Дополнительные средства в размере 9,5 млрд рублей получит Свердловская область на строительство Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Средства будут выделены до 2023 года.

По словам главы региона Евгения Куйвашева, строительство ЕКАД ведется с 1992 года, на данный момент проект близок к завершению. Куйвашев посетил стройку вместе с полпредом Уральского федерального округа Владимиром Якушевым и заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

В рамках встречи принято решение о дополнительном финансировании. Куйвашев отметил, что это позволит ускорить строительство кольца вокруг Екатеринбурга и завершить работы раньше срока. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». Часть выделенных средств планируется направить на реконструкцию участка «Семь Ключей — Большой Исток».

В 2020 году президент Владимир Путин распорядился выделить на строительство ЕКАД 2 млрд рублей. На тот момент сообщалось, что строительство будет завершено в 2024 году.