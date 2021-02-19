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В Архангельской области бухгалтер колонии похитила 1 млн рублей и проиграла его

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Холмогорский районный суд Архангельской области приговорил к условному сроку лишения свободы бывшего бухгалтера исправительной колонии № 12, которая похитила более 1 млн рублей. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Следствие установило, что 35-летняя сотрудница ИК с 2019 по 2020 год с помощью электронной подписи переводила на свои счета денежные средства, принадлежащие учреждению.

«Общая сумма похищенного составила свыше 1 млн рублей, которые осужденная потратила в игровых автоматах», — уточняется в сообщении пресс-службы.

В результате женщину признали виновной ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Ей было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также она должна возместить материальный ущерб.

Днем ранее суд в Пскове был вынес приговор в отношении трех местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве в отношении банка. В составе группы действовали преподаватель вуза, сотрудник банка и безработный. По данным следствия, подсудимые оформляли в банке кредиты на подставных лиц. Общая сумма ущерба составляет 2,5 млн рублей.

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