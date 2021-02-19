Названа стоимость обновленного универсала Lada Largus FL

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявляет о старте приема предзаказов на обновленную модель Largus FL, и стартовая стоимость фургона в исполнении Classic начинается от 685 900 рублей. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба бренда.

Стоимость пассажирских версий (пять мест) начинается от 690 900 рублей. Цена на новый Largus с третьим рядом сидений — от 817 900 рублей. Версии Cross также предлагаются в двух вариантах исполнения (пять и семь мест) по цене от 865 900 рублей.

Отмечается, что Lada Largus FL можно будет заказать с новым 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л.с. Также для предложат модель с мотором 1,6 л мощностью 106 л.с. Все двигатели потребляют бензин с октановым числом 92.

Серийное производство Lada Largus FL началось в начале февраля 2021 года. Обновленная модель Lada Largus FL получила фары от Renault Logan 2, черно-глянцевую ячеистую решетку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы. В салоне установлены новая панель приборов и руль, мультимедийная система, передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

10 февраля сообщалось, что руководитель Groupe Renault Лука де Мео рассказал, каким будет внедорожник Lada Niva нового поколения.

По словам топ-менеджера, новая Lada Niva будет иметь отпечаток ретростиля, как и грядущий небольшой электромобиль Renault 5. Это может «зажечь» интерес покупателей к бренду Lada в России, добавил он.