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Жапаров выступил против смены статуса русского языка в Киргизии

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Русский язык в Киргизии защищен на законодательном уровне, и статус его не изменится, заявил президент страны Садыр Жапаров в своей статье «Союзнические узы», текст которой опубликовало 19 февраля российское посольство в Киргизии.

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«Русский — не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. <...> Его статус закреплен в нашей Конституции, и я, как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе», — написал он.

Жапаров подчеркнул, что русский язык является коммуникативным инструментом, открывающим «поистине безграничные возможности» для постижения современной литературы и культуры.

При этом президент отметил и продвижение государственного языка. «Отмечается значительный прогресс — им владеют молодежь, певцы, актеры, на нем пишутся законы, вывески, и кыргызский язык должен развиваться не в ущерб русскому», — заявил он, добавив, что современные реалии требуют необходимости дополнительного изучения иностранных языков, в том числе и английского.

Жапаров также напомнил, что прошлый год был Перекрестным годом России и Кыргызстана. «Он стал еще одним стимулом для дальнейшего развития отношений между нашими странами. Целями более 200 мероприятий, включенных в его программу, являлись активизация двустороннего взаимодействия, развитие прямых дружеских контактов граждан наших стран», — резюмировал президент, предложив продлить сроки проведения Перекрестного года, часть мероприятий которого из-за пандемии коронавируса пришлось переформатировать.

26 ноября прошлого года член Конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального, аргументировав это тем, что молодежь «перестала разговаривать на киргизском языке», так как в нем «нет потребности».

На следующий день член Конституционного совещания Нурлан Шерипов заверил, что статус русского языка в республике менять не будут.

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