Первый блок БелАЭС 20 февраля планово отключат от сети

Первый энергоблок Белорусской АЭС будет планово отключен от сети 20 февраля, сообщили в государственном производственном объединении «Белэнерго».

«20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», — говорится в сообщении объединения в Telegram в пятницу, 19 февраля.

16 января первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Это произошло во время опытно-промышленной эксплуатации энергоблока при проведении тестирования систем и оборудования.

После отключения энергоблока радиационный фон в районе станции был в норме.

Подключение к сети произошло 21 января. Тогда сообщалось, что проводится плановое повышение его мощности до номинальной по программе этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого составляет по 1200 МВт. Первый энергоблок БелАЭС 3 ноября 2020 года включили в объединенную энергосистему страны, 7 ноября он был выведен на мощность 400 МВт, а уже в январе 2021 года он был выведен на номинальный уровень мощности.

Первый блок АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию в этом году, второй – в 2022 году.