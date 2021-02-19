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Росавиация не подтвердила возобновление чартеров на курорты Египта

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Росавиация не подтверждает возобновление чартерных полетов в курортные города Египта. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта», ― заявили в Росавиации.

Накануне в министерстве гражданской авиации Египта рассказали, что Москва и Каир договорились о возобновлении полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, однако точной даты начала сообщения еще нет.

Ранее в тот же день отмечалось, что глава управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр рассказал агентству Reuters, что рассчитывает на возобновление прямых авиаперелетов из России в эти египетские курортные города в марте.

2 февраля сообщалось, что Россия настроена на возобновление чартерных рейсов в Египет. Как заявил журналистам посол РФ в Каире Георгий Борисенко, вопрос безопасности туристов остается приоритетным.

Несмотря на отсутствие чартерного сообщения между Россией и Египтом, на курорты Красного моря в 2020 году отправились 30 тыс. россиян, а в 2019 году там отдохнули около 150 тыс. граждан страны, подчеркнул Борисенко.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после того, как самолет Airbus А321 компании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение 31 октября 2015 года. В небе над Синайским полуостровом на борту лайнера произошел взрыв. Погибли все 224 человека, находящиеся в самолете. Трагедия была классифицирована как теракт. В 2018 году Россия восстановила прямые рейсы между Москвой и Каиром.

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