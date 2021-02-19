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В МЧС заявили об отсутствии признаков пожара в Большом театре

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В Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) в Москве не обнаружили признаков пожара. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного ГУ МЧС России в пятницу, 19 февраля.

«Силы прибыли, по внешним (признакам) ничего нет», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения проводят разведку в театре.

Ранее, в пятницу, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах заявлял, что пожарные выехали на проверку сообщения о задымлении в этом театре.

Позже источник агентства со ссылкой на представителей ГАБТ рассказал пожарным, что во время использования сценического дыма сработала установка газового тушения пожаров. Самого возгорания не было.

Большой театр основан в 1776 году. Это один из самых крупных театров в России. Здание исторической сцены является объектом культурного наследия.

В конце января СМИ писали, что в Лондоне над Вестминстерским дворцом поднялся столб дыма, а в здании сработала пожарная сигнализация. Позже выяснилось, что сигнализация сработала по ошибке, а дым оказался паром, идущим с крыши.

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