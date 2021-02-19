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Движение грузовиков на месяц ограничат в Орловской области

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение о временном ограничении движения грузовиков в весенний период. В регионе будут установлены соответствующие информационные знаки.

Ограничения будут действовать в период весенней распутицы — с 22 марта по 21 апреля. Для транспортных средств с одноосной тележкой допустимая нагрузка составит 6 т, для двухосной тележки — 5 т, для трехосной тележки — 4 т. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Ограничения не будут затрагивать международные перевозки грузов. Также изменения не коснутся движения пассажирских автобусов. Разрешена перевозка продуктов питания, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, удобрений, почты и материалов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий.

В период ограничения «орловский областной заказчик» должен обеспечить установку на дорогах информационных знаков.

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