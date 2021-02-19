Правый берег Волги укрепили в Волгограде почти за 800 млн рублей

В Волгограде проведены берегоукрепительные работы на реке Волге. Правый берег защитили от возможного разрушения, стоимость работ составила 793 млн рублей.

Работы проводились в рамках федеральной программы по развитию водохозяйственного комплекса. Берегоукрепление проведено в районе улиц Химической и Маршала Чуйкова в Центральном и Краснооктябрьском районах. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». Власти оценивают предотвращенный ущерб в 2 млрд рублей.

По данным председателя областного комитета природных ресурсов и экологии Виталия Сазонова, регион получил возможность создания единого сооружения и автомагистрали, которая разгрузит центр Волгограда. Кроме того, объект берегоукрепления станет участком благоустроенной зоны на берегу Волги.

Основным риском для северной части города специалисты называли постепенную эрозию почвы из-за работы Волжской ГЭС. Береговой склон постепенно размывался с 1958 года.