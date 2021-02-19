СК возбудил уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре в Кирове

По факту пожара в Кирове, в результате которого погибло пять человек, в том числе несовершеннолетние, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Об этом 19 февраля сообщает СУ СК РФ по Кировской области.

О пожаре в деревянном четырехквартирном жилом доме на улице Бородулина в Кирове стало известно в пятницу утром. Возгорание началось в 00:46 мск. На месте пожара обнаружили тела женщины 1973 года рождения и четырех детей. Шесть человек госпитализировали в состоянии средней тяжести, среди них трое детей.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.

В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства, работников управляющей компании, обслуживающей жилой дом. Также будет произведена оценка вопроса соответствия обеспечения надлежащей жилой площадью членов семьи погибших.

Ранее в этот же день стало известно, что жильцы дома пытались самостоятельно потушить огонь и не звонили в экстренные службы. Позднее сообщение о возгорании привело к распространению огня.