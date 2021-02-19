Эксперт предсказал возможные санкции США из-за «Северного потока — 2»

Администрация президента США Джо Байдена, скорее всего, введет санкции против судов снабжения, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», и их собственников, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в пятницу, 19 февраля.

Ранее в этот день Bloomberg сообщил, что Соединенные Штаты не планируют включать в санкционные списки немецкие компании, которые заняты в работе над «Северным потоком — 2».

«Я думаю, мы увидим пополнение списка санкционного, в который уже попала «Фортуна». Возле нее работает около семи судов, которые постоянно меняются. На сегодня американские сенаторы составили список из 15 судов, которые задействованы в строительстве. Это в основном суда снабжения, которые подвозят трубы к «Фортуне» и тянут ее», — сказал Юшков.

Санкции в основном идут по двум направлениям: запрет на оказание услуг по строительству и запрет на финансирование. Но финансирование проекта было завершено, по сути, еще до ввода санкций, отметил эксперт.

«С точки зрения финансирования особо штрафовать некого. Полагаю, удар будет направлен по линии запрета на строительство. И в эту категорию в основном попадают собственники судов снабжения», — сказал специалист.

По его словам, Байден действительно не стремится вводить санкции против немецких компаний, потому что в ходе выборов он обещал наладить отношения с Евросоюзом.

«Пока что Байден пытается оставить европейские компании за скобками санкций. Но оператор «Северного потока — 2» возобновил в феврале укладку трубопровода в датских водах, и президент США не может оставить это без ответа, иначе это будет выглядеть, как расписать в собственном бессилии», — заключил Юшков.

Ранее, 17 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что властям США следовало бы больше думать об энергоснабжении Техаса, чем о «Северном потоке – 2». Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали целый ряд проблем, включая массовое отключение электричества и приостановку работы предприятий.

Президент России Владимир Путин 17 февраля подчеркнул, что противники строительства «Северного потока – 2» пытаются заставить таким образом Россию платить за геополитический проект Запада на Украине.

В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Также в январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.