Карантин по бешенству введут в Ростовской области из-за собаки

Дворовая собака заболела бешенством в станице Казанской в Ростовской области. Контактировавших с псом людей и животных вакцинировали. В ближайшее время в станице будет введен карантин.

По словам хозяина подворья, у собаки началось слюнотечение. Он обратился к ветеринарам, после чего пса изолировали. На третий день наблюдения собака умерла, анализы показали наличие бешенства. Об этом сообщает RostovGazeta.

Сына хозяина подворья, который контактировал с собакой, направили в медицинское учреждение. Прививки от бешенства сделали двум собакам, двум кошкам, трем свиньям и одной корове, которые содержались на территории двора.

Предполагается, что собака заразилась бешенством от лисицы, которую в январе наблюдали на территории хозяйства. Это второй случай бешенства в Ростовской области с начала 2021 года. В начале февраля вирус выявили у шакала, которого подстрелили на территории Нижнесальского охотничьего угодья.