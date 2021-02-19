В Минтрансе заявили о необходимости обновления тарифов на грузовые ж/д перевозки

В Министерстве транспорта РФ считают необходимым применить новую тарифную политику на грузовые железнодорожные перевозки. Об этом сообщил в пятницу, 19 февраля, глава министерства Виталий Савельев.

«Совершенно очевидно, что давно назрела необходимость разработки и применения принципиально новой тарифной политики на грузовые железнодорожные перевозки, которая не будет давать искаженных ценовых сигналов рынку. Она позволит видеть экономику перевозки на конкретных маршрутах, минимизирует перекрестное субсидирование перевозок дешевых грузов за счет высокостоимостных», — сказал он на итоговом заседании правления РЖД за 2020 год.

Действующая система образования грузовых тарифов уже не устраивает ни перевозчика, ни грузоотправителей. К такому выводу пришли в январе участники сессий Гайдаровского форума, на которых обсуждалась работа железнодорожного транспорта, сообщал «Гудок.ru».

В ноябре 2019 года в правительстве РФ обсуждалась необходимость новой тарифной системы. Дмитрий Медведев, на тот момент премьер-министр РФ, поручил Минэкономразвития, ФАС, Минтрансу и Минфину совместно с ОАО РЖД представить в правительство новую модель тарифного регулирования в области грузовых железнодорожных перевозок. Согласно протоколу, она должна вступить в действие с января 2026 года, писал «Коммерсант».

Ранее, 15 февраля, Минтранс РФ представил новые правила перевозки животных железнодорожным транспортом. Новый документ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и имеет срок действия до 1 сентября 2027 года.