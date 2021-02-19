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Набиуллина предложила повысить доступность ипотеки адресными мерами

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Доступность ипотеки в России нужно обеспечить адресными мерами, чтобы не возникали финансовые «пузыри», заявила в пятницу, 19 февраля, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

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«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке. <…> Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами — поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», — приводит «РИА Новости» ее слова.

Набиуллина напомнила, что в прошлом году ставка по ипотеке была уменьшена за счет общего понижения ставок на рынке, а также льготной ипотеки, которая провоцирует рост стоимости жилья.

На региональном уровне низкая ставка уже перекрыта возросшей ценой квартиры, добавила она.

Днем ранее Набиуллина предложила вовремя свернуть льготную ипотеку под 6,5% в качестве антикризисной меры, при этом таргетированно сохранив ее в некоторых регионах.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября премьер-министр России продлил эту программу до 1 июля 2021 года.

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