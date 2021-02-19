Ученые обнаружили 140 тыс. видов вирусов в кишечнике человека

Британские генетики сообщили об окончании масштабного исследования по изучению вирусного разнообразия кишечного микробиома человека, результатом работы стала идентификация почти 140 тыс. видов вирусов, которые обитают в кишечнике. Статья опубликована 18 февраля в журнале Cell.

Ученые провели исследование, которое включало анализ свыше 28 тыс. образцов кишечного микробиома, собранных у людей из разных частей мира.

Используя метод метагеномики — секвенирования ДНК смешанного сообщества организмов — авторы идентифицировали и каталогизировали 142 809 видов вирусов, более половины из них ранее никогда не встречали.

«Важно помнить, что не все вирусы вредны. Они представляют собой неотъемлемый компонент экосистемы кишечника. Удивительно видеть, как много неизвестных видов обитает в нашем кишечнике, и интересно выяснить связь между ними и здоровьем человека», — приводятся в пресс-релизе Института Сенгера слова одного из авторов исследования доктора Александра Алмейда.

По мнению ученых, большинство выявленных вирусов для человека не опасны, так как имеют ДНК в качестве своего генетического материала и отличаются от опасных РНК-вирусов, таких как вирус Зика или SARS-CoV-2.

Исследователи идентифицировали новую кладу — группу вирусов, у которых есть общий предок, — которую авторы назвали губафагом. Клада оказалась второй по распространенности в человеческом кишечнике после бактериофага crAssphage, который был обнаружен в 2014 году.

Авторы исследования также заявили, что строгий контроль качества в сочетании с подходом машинного обучения впервые позволил получить полные вирусные геномы, которые могут стать основой для разработки новых методов лечения с помощью противомикробных бактериофаговых препаратов.

В феврале американские биологи выяснили, что один из белков врожденной иммунной системы CARD8 имеет способность очищать клетки организма от «спящего» ВИЧ. Белок CARD8 может распознавать следы присутствия внутри клеток ВИЧ-протеазы — белка, который играет главную роль в сборке новых частиц вируса, — и оповещать об этом организм.