Пять новых улиц получили названия во Владивостоке

Комиссия по городской топонимике во Владивостоке приняла решение о названии пяти новых улиц. Они получат имена в честь четырех ботаников и поэта.

Четыре новые улицы появились в поселке Трудовое возле улицы Ботанической. Их посвятили известным русским ботаникам — Эрику Лаксману, Андрею Бекетову, Александру Баталину и Андрею Краснову. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Еще одна улица появилась в районе Океанской и Орбитальной. Ее назвали в честь поэта Валерия Брюсова.

Принимая решение по наименованию улиц, комиссия по топонимике изучает архивные данные и городские документы, анализирует традиционно сложившиеся названия и их актуальность, а также организует выездные совещания на объекты, по которым принимается решение. При выборе наименования учитываются предложения граждан и организаций. В состав комиссии входят специалисты администрации, Общества изучения Амурского края, Российского государственного архива Дальнего Востока, кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера ДВФУ и другие.