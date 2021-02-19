Две улицы капитально отремонтируют во Владивостоке за 77 млн рублей

Во Владивостоке пройдет капитальный ремонт улиц Харьковской и Окатовой. Подрядчик снизил стоимость работ до 77,83 млн рублей.

Ремонт будет проходить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На торги вышли девять компаний, но итоговую цену назвали только две из них. Контракт выиграла компания «Инвестстройторг».

Ремонт на улице Окатовой будет проходить от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой, уточняет ИА PrimaMedia. На улице Харьковской будет отремонтирован участок от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой. Рабочим предстоит восстановить сети ливневой канализации, уложить новый асфальт на проезжей части и тротуарах, а также восстановить прилегающую инфраструктуру и смонтировать дорожные знаки. На отдельных участках появится ограждение для безопасности пешеходов.

Согласно графику, все работы должны быть завершены до середины августа.