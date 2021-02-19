В Петербурге ранили начальника маяка в Финском заливе

Начальник маяка в Финском заливе в районе Кронштадта госпитализирован с колото-резаным ранением, сообщает в пятницу, 19 февраля, телеканал РЕН ТВ.

Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

По некоторым данным, нападавших было трое.

По предварительной информации, накануне вечером в маяк попросились переночевать несколько человек. Смотритель маяка ответил им отказом. После этого на мужчину было совершено нападение. Супруга пострадавшего обратилась в скорую, мужчину эвакуировали на вертолете.

2 февраля сообщалось, что мужчина, вооруженный саблей, ранил полицейского во французском Нанте. Известно, что нападавший находился под действием алкоголя и наркотических веществ.