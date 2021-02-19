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Собянин сообщил о спаде пандемии коронавируса в Москве

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Пандемия коронавирусной инфекции идет на спад, система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку. Об этом 19 февраля в своем блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, свою роль в стабильной работе системы сыграло и то, что в больницах не было дефицита с медоборудованием, которое было обновлено в 2011–2013 годах.

«В период пандемии эти томографы спасли тысячи человеческих жизней, позволив обеспечить раннюю диагностику ковидной пневмонии, а значит и своевременное лечение заболевших людей», — отметил градоначальник.

Столичный мэр добавил, что в 2019 году было решено обновить устаревшую технику. Так, в 2020–2023 годах больницы и поликлиники Москвы получат 6 тыс. единиц нового оборудования — томографов, аппаратов УЗИ, маммографов, ангиографов и другое.

Также в медицинских учреждениях планируется заменить всю аналоговую технику на цифровую и подключить аппаратуру к Единому радиологическому информационному сервису Москвы (ЕРИС). Результаты исследования в автоматическом режиме будут отображаться в электронной медкарте.

Собянин также рассказал, что «тяжелое» оборудование Москва собирается закупать по контрактам жизненного цикла — производители будут его поставлять и обслуживать на протяжении семи-десяти лет.

18 февраля заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что в Москве четвертую неделю наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Она добавила, что такая динамика наблюдается во всех возрастных группах, в том числе детской.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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