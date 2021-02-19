Свыше 13 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Иркутской области

Врачи фиксируют прирост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Иркутской области. Случаи гриппа в регионе пока не выявлены.

По данным областного Роспотребнадзора, за последнюю неделю ОРВИ заболели свыше 13,2 тыс. человек. Порядка 8,5 тыс. случаев заболевания зарегистрировано среди детского населения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Несмотря на прирост числа заболевших, показатели заболеваемости остаются на неэпидемическом уровне. Случаи болезни связаны с вирусами не гриппозной этиологии.

Эпидемический порог за последнюю превышен в 12 субъектах РФ, соответствующие данные приводит Роспотребнадзор. Среди детей в возрасте до двух лет превышение порога зафиксировано в четырех регионах, среди детей 3–6 лет — в шести регионах.