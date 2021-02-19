Путин присвоил звания генералов ряду сотрудников силовых ведомств

Президент России Владимир Путин присвоил воинские и специальные звания ряду сотрудников силовых ведомств в преддверии Дня защитника Отечества. Указ был опубликован 18 февраля на официальном портале правовой информации.

Военнослужащим Вооруженных сил (ВС) РФ были присвоены звания: генерал-полковника, генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала. Кроме того, были присвоены звания генерал-лейтенанта и генерал-майора военнослужащим МЧС РФ и военным Нацгвардии РФ.

Специальные звания были присвоены: сотрудникам органов внутренних дел (ОВД) РФ, Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС РФ, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной таможенной службы (ФТС) и сотрудникам войск Нацгвардии РФ.

Высшее специальное звание генерал-майора юстиции присвоено сотруднику Следственного комитета РФ Дмитрию Иванову, следует из указа.

Ранее, 12 февраля, президент России присвоил звание Героя Труда академику Ивану Дедову за особые заслуги перед государством и народом.