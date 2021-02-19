Трассу из Новороссийска в Керчь закрыли из-за снегопада

Мощный снегопад повлиял на транспортное сообщение в Краснодарском крае. ГИБДД сообщает о закрытии движения на участке трассы Новороссийск–Керчь, в который входит Крымский мост.

Сильные осадки начались в Темрюкском районе. Решается вопрос о прекращении движения в район со стороны Анапы и Славянского района. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Решение о закрытии движения на дороге Новороссийск–Керчь с 139 км в направлении Керчи было принято в связи с образованием гололедицы. Экипажи ДПС информируют водителей об ограничении, дают возможность перестроить маршрут или переждать непогоду. Транспортные средства направляют на стоянки, где организованы пункты обогрева.

Госавтоинспекция просит автомобилистов отказаться от поездок в Темрюкский район до стабилизации погоды.

Ранее сообщалось, что поезда следуют по Крымскому мосту по графику.