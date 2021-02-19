Пожар в Кирове распространился из-за позднего сообщения в экстренные службы

Жильцы дома в Кирове, где погибли пять человек, пытались самостоятельно потушить огонь и не звонили в экстренные службы. Позднее сообщение о возгорании привело к распространению огня. Об этом сообщили в пятницу, 19 февраля, в пресс-службе МЧС РФ.

«Развитию пожара способствовали условия, при которых жильцы самостоятельно пытались потушить пожар на начальном этапе развития, не сообщив в пожарную охрану и не оповестив соседей», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что, когда пожарные прибыли на место возгорания, открытым огнем горела кровля дома, а также левая часть здания, где были расположены квартиры и хозпостройки. Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать 13 человек. Они временно размещены в одной из гостиниц города.

О пожаре в деревянном четырехквартирном жилом доме на улице Бородулина в Кирове стало известно 19 февраля. Возгорание началось в 00.46 мск. На месте пожара обнаружили тела женщины 1973 года рождения и четырех детей. Шесть человек госпитализировали в состоянии средней тяжести, среди них трое детей.

Следственное управление СК РФ по Кировской области возбудило уголовное дело. Проводится проверка по факту пожара. Назначены экспертизы с целью установления причин происшествия.