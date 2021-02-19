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Lada Largus FL получит новый двигатель

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Автомобили из обновленного семейства Lada Largus FL, серийный выпуск которых стартовал на АвтоВАЗе в начале февраля, получат новый двигатель. Об этом сообщает «Лада.Онлайн».

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Отмечается, что Lada Largus FL можно будет заказать с 1,6-литровым бензиновым двигателем с индексом 11182. Мотор развивает 90 л.с.

Серийное производство Lada Largus FL началось в начале февраля 2021 года. Обновленная модель Lada Largus FL получила фары от Renault Logan 2, черно-глянцевую ячеистую решетку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы. В салоне установлены новая панель приборов и руль, мультимедийная система, передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

Продажи обновленного Lada Largus FL начнутся весной нынешнего года. Цены на автомобили пока не названы.

3 февраля сообщалось, что в январе 2021 года в России было продано 21 857 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 0,3% больше, чем в январе 2020 года.

Лидерами продаж стали модели Lada Granta и Lada Vesta. За отчетный период россияне приобрели 7720 и 6347 таких автомобилей соответственно.

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