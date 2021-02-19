Заммэра Челябинска отправили под стражу на два месяца по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска избрал заместителю главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олегу Извекову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает ТАСС.

«Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — приводит агентство сообщение региональной прокуратуры.

Днем ранее Следственный комитет России сообщил, что заммэра Челябинской области задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый в 2020 году получил взятку в сумме более 400 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.

Вместе с вице-мэром Челябинска также якобы был задержан предприниматель, занимающийся IT-технологиями.

В свою очередь, портал URA.RU сообщал, что задержанных подозревают в получении взяток на контрактах, связанных с системой «Умный город».

Известно, что Олег Извеков с 2015 по 2020 год занимал руководящие посты в «Ростелекоме», «Ростехе», «Айзет-Телеком Урале». В феврале 2020 года он был назначен на должность заместителя главы города Челябинска по экономическому развитию и инвестициям.