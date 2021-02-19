Курорт «Эльбрус» возобновил работу после простоя из-за непогоды

Большую часть канатных дорог и горнолыжных трасс на Эльбрусе, которые из-за непогоды не работали с воскресенья, открыли для посетителей 19 февраля. Об этом сообщается на сайте АО «Курорт «Эльбрус».

«Сегодня на Эльбрусе работают канатные дороги «Азау» – «Кругозор» и «Кругозор» – «Мир». Открыты трассы от «Мира» до «Азау», — сказано в сообщении.

Отмечается, что канатная дорога и трассы «Гара-Баши» – «Мир» откроются 20 февраля.

В горах по-прежнему сохраняется высокая лавинная опасность. В связи с этим администрация курорта просит отдыхающих не выезжать за пределы маркированных трасс.

С воскресенья, 14 февраля, трассы и канатные дороги на Эльбрусе были закрыты из-за плохой погоды и высокой лавиноопасности. В результате сильных снегопадов наверху выпало около двух метров снега.

16 февраля сообщалось, что в Эльбрусском районе противолавинная служба провела управляемый спуск лавины.