Непогода не сказалась на движении поездов по Крымскому мосту

Поезда следуют по Крымскому мосту по графику. Об этом сообщили в пятницу, 19 февраля, в пресс-службе оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

«Информации об ограничении или прекращении движения поездов по Крымскому мосту нет», — сказал представитель организации ТАСС.

Кроме того, в пресс-службе Крымской железной дороги подтвердили агентству, что? несмотря на непогоду, задержек в расписании поездов нет.

«Поезда курсируют, поезда с материка мы принимаем. Работаем по графику, без перебоев», — уточнили в пресс-службе.

Автомобильное движение по Крымскому мосту ранее в пятницу, 19 февраля, с 6.00, приостановили из-за непогоды. Сильный снегопад прошел в районе Керченского пролива. На мосту плохая видимость и сильный боковой ветер. Сообщалось, что закрыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях.

В МЧС Крыма позже уточнили, что удалось возобновить автомобильное движение в направлении из Крыма на Кубань.