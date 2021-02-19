Илон Маск снова обогнал Джеффа Безоса в списке самых богатых людей

Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей. По данным Bloomberg, состояние бизнесмена увеличилось до $199 млрд. Успеху Маска способствовало подорожание компании SpaceX — общая стоимость корпорации дошла до $74 млрд, передает телеканал «Известия». На второе место сместился Джефф Безос — обычно он возглавлял рейтинг. Основатель Amazon владеет $194 млрд. Билл Гейтс с $136 млрд находится на третьей строчке.

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