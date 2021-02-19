По засыпанному снегом Нью-Йорку разгуливает голый ковбой с гитарой

По Нью-Йорку прошёл снежный шторм. В городе выпала половина месячной нормы осадков. На некоторых шоссе запретили движение. Улицы очищают около 2 тыс. снегоуборочных машин. Власти просят граждан пересесть на общественный транспорт, передает телеканал «Известия». Единственный человек в городе, довольный снегом — Голый ковбой. Известный уличный исполнитель, несмотря на холод, гуляет по Таймс-сквер в одном белье. Роберт Бёрк развлекает нью-йоркцев песнями под гитару.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.