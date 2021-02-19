Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве

Пандемия COVID-19 идет на спад, а система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку. Об этом 19 февраля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Глава города отметил, что свою роль в стабильной работе системы сыграло и то, что в больницах не возникало дефицита с медицинским оборудованием, которое было обновлено еще в 2011–2013 годах.

«В период пандемии эти томографы спасли тысячи человеческих жизней, позволив обеспечить раннюю диагностику ковидной пневмонии, а значит и своевременное лечение заболевших людей», — добавил Собянин.

Мэр столицы также отметил, что в 2019 году было принято решение обновить устаревшую технику. Так, в 2020–2023 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тыс. единиц нового оборудования — ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое.

«Важное отличие от закупок прошлых лет — «тяжелое» оборудование, УЗИ- и эндоскопическую технику мы закупаем по контрактам жизненного цикла. Производители не только поставят технику, но и будут своими силами обслуживать ее в течение 7–10 лет», — уточнил Собянин.

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что в Москве четвертую неделю идет спад заболеваемости COVID-19. По ее словам, такая динамика наблюдается во всех возрастных группах, включая детей.

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