В России за сутки выявили 13 433 случая коронавируса

За минувшие сутки в России зафиксировали 13 433 новых случая заболевания COVID-19. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 13 433 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 470 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 637 человек», — говорится в сообщении.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (1972), Санкт-Петербурге (1087) и Подмосковье (687).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 139 031 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 82 396 летальных исходов, выздоровели 3 679 949 человек.

Накануне вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко выразил мнение, что наступление весны и связанное с этим потепление может негативно повлиять на статистику заболеваемости COVID-19 из-за увеличения социальной активности.

16 февраля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что пока трудно назвать сроки окончания пандемии COVID-19. По ее словам, говорить об этом можно, когда число заболевших одновременно во всех регионах мира должно упасть ниже эпидемиологического порога.

В начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

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