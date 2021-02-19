Суд арестовал обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Чите

В Чите до 16 апреля 2021 года был арестован 33-летний обвиняемый в убийстве девятилетней девочки. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

Отмечается, что на допросе в Следственном комитете мужчина частично признал вину и дал показания об обстоятельствах произошедшего. Также следствие выяснило, что задержанный до этого был судим и не имеет постоянного источника дохода.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Он был арестован в зале суда и доставлен в следственный изолятор.

«В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Проведена проверка показаний обвиняемого на месте происшествия, допросы потерпевших, свидетелей, в том числе должностных лиц органов системы профилактики и лицензионно-разрешительной системы. Осуществляются осмотры, назначен ряд экспертных исследований», — сообщили в пресс-службе.

Убийство ребенка в Чите произошло 17 февраля в одном из жилых домов. Мужчина, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, начал выяснять отношения со своими соседями, которые раздражали его ремонтными работами.

Мужчина начал стучать в дверь, однако дома была только девочка. Она выкладывала в социальные сети видео, где рассказывала о поведении соседа. Через некоторое время домой пришел отец девочки, однако конфликт на этом не был улажен.

После сосед пришел к двери семьи школьницы и выстрелил в нее из ружья. В этот момент за ней находилась девочка, собиравшаяся гулять. От полученного ранения ребенок скончался.