Ученые из России разработали систему оценки степени усталости пилотов

Российские ученые разработали систему оценки степени усталости пилотов самолетов и водителей. Она способна контролировать состояние мозга и определять уровень концентрации внимания. Об этом сообщила в пятницу, 19 февраля, пресс-служба платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Отмечается, что в ближайшие два года планируется представить первые прототипы тренажеров, которые работают на базе системы «Интегративный мозг». Сама система состоит из шлема с электродами для головы и внешнего интерфейса. Специалисты смотрят по электрической активности головного мозга уровень концентрации внимания.

Она предназначена для пилотов самолетов, водителей наземного транспорта, а также детей с особенностями развития, например, детским церебральным параличом.

«При помощи системы мы можем сообщать человеку, что он устал, ему стоит передохнуть <…> Более того, в случае с пилотами при помощи нее диспетчер сможет узнать, кто из двух пилотов в настоящее время сильнее устает, и перераспределять нагрузку между ними», — привели слова старшего научного сотрудника лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» Владимира Максименко в «РИА Новости».

Усталость пилота могла стать причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году. Также авиакатастрофе могли способствовать неподготовленность командира и турбулентность. Ошибка пилотов привела к гибели 62 человек.