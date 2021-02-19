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Опрос показал готовность компаний России перейти на гибридный формат работы

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Более половины российских компаний намерены внедрить гибридный формат работы, при котором часть дней персонал будет выполнять обязанности дома, а часть — в офисе. Такие данные 19 февраля были представлены аналитическим центром онлайн-сервиса для управления бизнесом «Битрикс24».

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В исследовании принимали участие 964 компании, 53% из которых готовы перестроить работы на гибридный формат. Также 66% опрошенных уверены, что совмещенный формат эффективнее удаленного. О том, что государству стоит официально зарегистрировать частично удаленный режим работы, высказали мнение 62%. Большая часть участвующих в опросе компаний (84%) считают, что опыт дистанционной работы в течение 2020 года поможет фирмам перейти на гибридный график.

«Дистанционная работа останется с нами навсегда. Даже после завершения масштабных программ вакцинаций по всему миру и в России. Гибридная работа будет брать из удаленного и офисного формата всё лучшее — российским предпринимателям и компаниям предстоит в очередной раз перестроиться и научиться коммуницировать заново», — цитирует «РИА Новости» заместителя гендиректора «Битрикс24» Сергея Кулешова.

Согласно исследованию, в российских компаниях пока не пришли к единому мнению об оптимальном графике гибридной работы. Четверть опрошенных считают лучшим вариантом работать два дня из дома, а три — из офиса. Столько же опрошенных предпочитают два дня трудиться в офисе, а остальное — дома.

Работать один день в офисе, четыре дома предпочли бы 25% респондентов, 13% — за четыре дня в офисе, один дома. Отмечается также, что 60% участников опроса считают, что офис их компании — безопасное место для работы в условиях пандемии COVID-19.

Большая часть опрошенных согласились с мнением, что гибридная работа стала нормальным, более привычным форматом.

11 февраля был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий с удаленным форматом работы. Выяснилось, что больше всего готовы платить инженерам, дизайнерам и детским психологам.

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