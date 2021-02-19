Исследователи оценили эффективность вакцины Pfizer после первой дозы

Первая доза вакцины Pfizer показала эффективность 85%, говорится в исследовании израильских специалистов, опубликованном 18 февраля в медицинском журнале The Lancet.

В материале сказано, что в декабре препарат получили 7 тыс. сотрудников медцентра «Шеба» в Израиле. В итоге исследователи выявили снижение симптоматики COVID-19 на 85% между 15-м и 28-м днями после введения инъекции.

При этом общее количество заболевших, включая бессимптомных носителей, уменьшилось на 75%, говорится в публикации.

2 февраля журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», согласно которым эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

В январе стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. Кроме того, было зарегистрировано восемь различных осложнений, включая анафилактический шок.

Сообщения о побочных эффектах, выявленных после вакцинации препаратом, поступали и из других стран. В частности, 22 января во Франции сообщили о 135 случаях побочных эффектов от вакцины Pfizer — BioNTech, из них 31 — серьезный, в частности тахикардия. За неделю до этого там выявили еще шесть случаев.