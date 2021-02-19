Число самозанятых в Москве превысило полмиллиона

Число самозанятых в Москве выросло в 2,4 раза по сравнению с показателями 2020 года. На 1 февраля их насчитывалось 504,6 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 19 февраля на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за январь нынешнего года количество самозанятых увеличилось на 25 тыс. человек.

«В бюджет Москвы в январе 2021 года поступило 336 млн рублей налога на профессиональный доход, что в 2,6 раза больше, чем в январе 2019 года», — отметил он.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Прутов сообщил, что наряду с постоянным увеличением числа самозанятых в Москве растут и их доходы.

«Средний размер чека на 1 февраля составил 1943 рубля, увеличившись на 34% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года», — рассказал он.

17 февраля «Известия» сообщали, что за последний год число самозанятых россиян в сфере продаж контента выросло в девять раз, услуг красоты — в восемь раз. В семь раз увеличилось количество самозанятых, предоставляющих консультационные услуги (например, психологические консультации), а занимающиеся клинингом и мелким ремонтом — в шесть раз.