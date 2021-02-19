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Трое детей погибли в результате пожара в жилом доме в Кирове

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Тела трех детей найдены в ходе тушения пожара в жилом доме в Кирове. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 19 февраля на официальной странице прокуратуры Кировской области в Instagram.

«Прокуратура Кировской области проводит проверку по факту пожара, произошедшего в ночное время 19 февраля 2021 года в многоквартирном жилом доме по улице Бородулина. По предварительным данным в результате происшествия погибли люди, в том числе трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день сообщалось, что в результате пожара погибли пять человек, в том числе двое детей. Шесть человек пострадали.

Возгорание произошло в четырехквартирном доме по улице Бородулина, 38. Информация о пожаре поступила в МЧС в 00:46. В 2:00 было ликвидировано открытое горение. Следственное управление СК РФ по Кировской области начало проверку по факту пожара. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

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